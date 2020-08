Business news: Libano, premier Diab, non c’è consenso internazionale su assistenza finanziaria al paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier libanese Hassan Diab ha dichiarato che la visita del ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian a Beirut il 23 e il 24 luglio on ha apportato nessuna novità e ha mostrato l’attuale assenza di un consenso internazionale per sostenere finanziariamente il paese dei cedri. LO riferisce il quotidiano libanese in lingua inglese "The Daily Star". Diab ha aggiunto che Le Drian non è a conoscenza di informazioni sulle riforme intraprese dall'esecutivo. Diad ha anche evidenziato "l'importanza di rinsaldare la posizione libanese attraverso le negoziazioni con il Fondo monetario internazionale (Fmi), passando quanto più rapidamente alla seconda fase delle negoziazioni e lavorando per porre termine ai ricatti cui il Libano è esposto". Il 3 luglio, il ministro delle Finanze Ghazi Wazn ha reso noto che i negoziati con l'Fmi sono stati sospesi dopo essere stati avviati a maggio per salvare l'economia libanese. (Res)