Coronavirus: Giana (Agens), Speranza chiarisca disposizioni su distanziamento su Tpl

Agens, agenzia confederale dei trasposti e dei servizi, in una nota esprime perplessità in relazione alle posizioni manifestate dal Comitato tecnico scientifico, dal ministero della Salute e in ultimo rispetto all'ordinanza del ministro della Salute. "Come sempre le aziende di trasporto ferroviario e su gomma - si legge nella nota - si atterranno scrupolosamente a quanto previsto dalle normative. Allo stesso tempo, non si può non notare come, a questo punto, sia difficile comprendere a quale norme riferirsi. Nel corso di queste settimane le disposizioni sul distanziamento si erano progressivamente allentate coerentemente con l'andamento dei contagi. Il provvedimento di oggi sembrerebbe, nello spirito, annullare tutto quanto senza considerare che anche le Regioni hanno nel frattempo a loro volta emesso ordinanze che sono andate in senso completamente opposto. Considerando che è già consentito da settimane nel settore del trasporto aereo l'occupazione da parte dei passeggeri di tutti i posti disponibili a bordo". "I mezzi di trasporto ferroviario e di trasporto pubblico locale - assicura Agens - attuano rigidissimi protocolli di igienizzazione e sanificazione di tutti i convogli e di tutte le superfici di contatto, oltre naturalmente a mantenere l'obbligo dell'uso della mascherina".