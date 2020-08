Business news: Cina, industria software incrementa profitti dell'1,3 per cento nel primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I profitti dell'industria del software sono aumentati dell'1,3 per cento su base annua, salendo a 424,1 miliardi di yuan (circa 60,7 miliardi di dollari) nei primi sei mesi dell'anno, ponendo fine a una serie in calo di cinque mesi ed evidenziando una graduale ripresa nel settore colpito dall'epidemia Covid-19. Lo ha reso noto il ministero dell'Industria e della tecnologia dell'informazione. Le aziende del comparto hanno incassato circa 3.560 miliardi di yuan (507,2 miliardi di dollari) di entrate da gennaio a giugno, con un aumento del 6,7 per cento su base annua. Le esportazioni di software hanno continuato il loro lento recupero. Le esportazioni totali sono state pari a 22,3 miliardi di dollari nel primo semestre, in calo dello 0,4 per cento rispetto all'anno precedente. Il settore ha impiegato 6,73 milioni di persone nel periodo gennaio-giugno, con un aumento dello 0,1 per cento su base annua. (Cip)