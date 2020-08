Emirati: parlamento arabo, avvio centrale Barakah è miglior risposta a minacce Turchia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una volta che l'unità è collegata alla rete, gli operatori nucleari continueranno con un processo di aumento graduale dei livelli di potenza, noto come Power Ascension Testing (Pat). Commentando questo importante traguardo nelle operazioni di energia nucleare degli Emirati Arabi Uniti, Ali Al Hammadi, Amministratore delegato di Nawah, ha dichiarato: "L'avvio dell'Unità 1 è una pietra miliare significativa per la Compagnia di Energia Nawah in quanto adempiamo al nostro mandato di operare e mantenere l'impianto in conformità con i più alti standard internazionali di sicurezza e qualità. La dedizione della nostra gente e la nostra stretta collaborazione con i nostri partner coreani e la cooperazione con numerose organizzazioni di esperti internazionali hanno permesso questo risultato. Ciò riflette il nostro impegno a rispettare i più elevati standard di sicurezza, qualità e trasparenza operativa durante l'intero processo di messa in servizio e avvio sfruttando l'esperienza del settore nucleare globale. "Sono particolarmente orgoglioso dei nostri talentuosi ingegneri e professionisti nucleari nazionali degli Emirati Arabi Uniti che hanno contribuito alla costruzione dell'Unità 1, nonché degli operatori di reattori senior degli Emirati Arabi Uniti e degli operatori di reattori che sono stati certificati per il funzionamento sicuro dell'impianto, insieme ai nostri esperti internazionali, garantire le operazioni sicure e sostenibili dell'unità per i decenni a venire", ha concluso Ali Al Hammadi, citato dall'agenzia di stampa emiratina "Wam". (segue) (Res)