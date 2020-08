Emirati: parlamento arabo, avvio centrale Barakah è miglior risposta a minacce Turchia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti sono il primo paese del mondo arabo e la 33ma nazione al mondo a sviluppare un impianto di energia nucleare per generare elettricità di base sicura, pulita e affidabile. L'impianto di Barakah sta contribuendo in modo significativo agli sforzi degli Emirati Arabi Uniti per spostarsi verso l'elettrificazione del suo settore energetico e la decarbonizzazione della produzione di elettricità. Quando sarà pienamente operativo, l'impianto produrrà 5,6 gigawatt di elettricità, impedendo al contempo il rilascio di oltre 21 milioni di tonnellate di emissioni di carbonio ogni anno, equivalenti alla rimozione di 3,2 milioni di automobili dalle strade nazionali ogni anno. L'Enec ha recentemente annunciato il completamento della costruzione dell'Unità 2, con i preparativi operativi pronti per essere avviati da Nawah. La costruzione delle unità 3 e 4 della centrale nucleare di Barakah è nelle fasi finali, con il completamento della costruzione complessiva delle quattro unità attualmente pari al 94 per cento. (segue) (Res)