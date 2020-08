Fase 3: Marin (FI), servono aiuti concreti subito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non chiedono, non vogliono e soprattutto non serve l'assistenzialismo tanto caro al governo delle quattro sinistre – sottolinea Marin -. Ed oltre a fare poco o nulla i giallorossi si permettono anche di ridicolizzare chi lavora e lotta per stare aperto invitando per esempio i titolari di ristoranti vuoti a cambiare lavoro! Su questi dati il governo giallorosso non può continuare a far finta di nulla. Non può continuare a far finta di non vedere che alle imprese devono arrivare aiuti concreti prima che sia troppo tardi. Servono subito contributi a fondo perduto, spostamento delle scadenze fiscali a fine 2020 e certezza nell'erogazione dei mini prestiti garantiti dallo Stato. Purtroppo il governo giallorosso non fa nulla di tutto questo. Un errore imperdonabile nei confronti delle imprese e delle famiglie Italiane". (com)