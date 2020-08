Roma: Raggi, due immobili ex Gil restano al comune e continueranno ad essere scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due immobili del patrimonio ex Gil, poi trasferito alla Regione Lazio, situati in viale Adriatico e in Corso Duca di Genova presso Ostia Lido restano nelle disponibilità di Roma Capitale che potrà continuare a utilizzarli per finalità scolastiche. Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi annunciando "un’ottima notizia per la città e per le casse capitoline". "La Corte d’Appello di Roma ha infatti accolto le istanze dell’amministrazione capitolina dichiarando di fatto la nullità della sentenza di primo grado e nel merito respingendo la domanda risarcitoria e di restituzione di immobili adibiti a scuole da parte della Regione Lazio. Viene infatti riconosciuto l’utilizzo per pubblica utilità delle due strutture da parte di Roma Capitale e nello specifico per fronteggiare esigenze scolastiche", ha continuato la prima cittadina di Roma. "La richiesta risarcitoria della Regione, pari a quasi 100 milioni di euro, a carico di Roma Capitale è stata annullata: risorse che potremo reinvestire a beneficio dei servizi per i cittadini", conclude Virginia Raggi. (Rer)