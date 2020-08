Business news: Cina-Usa, stampa ipotizza negoziati per "fase due" possibile da agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I negoziati commerciali tra le autorità di Cina e Stati Uniti dovrebbero riprendere ad agosto, nonostante un forte aumento delle tensioni tra i due paesi. Lo scrive il quotidiano di Hong Kong "South China Morning Post", citando fonti vicine ai colloqui. Secondo la fonte, Pechino ha implementato gli acquisti di prodotti agricoli statunitensi, come richiesto da Washington nel cosiddetto accordo di fase uno, ma resterebbe lontana dagli obiettivi stabiliti lo scorso 15 luglio. Il nuovo round di colloqui sarà condotto dal vice premier cinese Liu He e dal rappresentante commerciale degli Stati Uniti Robert Lighthizer, entrambi presenti all'accordo di fase uno. In base a quell'accordo, le parti sono tenute ad intrattenere trattative ogni sei mesi: tuttavia, se dovesse venire meno l'impegno di una o dell'altra, potrebbero decidere di considerare il colloquio telefonico tenuto lo scorso 8 maggio fra Liu e Lighthizer valido come una riunione. Le tensioni tra Usa e Cina sono pericolosamente aumentate nel corso dell'anno per diverse questioni, e sono culminate nelle ultime settimane con un botta e risposta di chiusure dei reciproci consolati. (Cip)