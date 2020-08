Business news: Asia-Pacifico, governo Malesia conferma incontro Apec di novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader dei 21 paesi e territori membri della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec) potrebbero incontrarsi come previsto a novembre nella capitale malesiana Kuala Lumpur, nonostante le difficoltà legate alla pandemia di coronavirus. Lo ha dichiarato in una videoconferenza stampa il ministro del Commercio della Malesia, Mohamed Azmin Ali, secondo il quale il governo non ha annullato l'incontro. Le autorità della Nuova Zelanda, paese che ospiterà il vertice Apec del prossimo anno, hanno già detto che a causa delle restrizioni sui viaggi e dell'incertezza generata dalla pandemia il governo ricorrerà a piattaforme digitali per ospitare il summit. La Malesia è stata uno dei primi paesi del Sudest asiatico a imporre rigide misure di blocco per contenere la diffusione del Covid-19. L’Apec è un organismo internazionale nato nel 1989 al fine di agevolare la cooperazione economica, il libero scambio e gli investimenti nella macro-regione dell’Asia-Pacifico. L’Apec ha sede a Singapore, ed essendo composto da economie, anziché da Stati, è privo di una piena personalità giuridica, ma include territori come Hong Kong e Taiwan. (Git)