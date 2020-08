Business news: iniziata costruzione parte meridionale gasdotto Cina-Russia orientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È iniziata la costruzione della parte meridionale del gasdotto Cina-Russia orientale per il trasporto di forniture nella Repubblica popolare dal gasdotto Potere della Siberia. Lo ha annunciato in una nota la China Oil & Gas Piping Network Corp (PipeChina). La sezione in questione inizia a Yongqing, nella provincia settentrionale cinese dell'Hebei, e termina a Shanghai. L'intero sistema Cina-Russia orientale è un oleodotto di 5.111 chilometri che pompa il gas naturale dalla regione russa della Siberia alla Cina. Una volta operativa, nel 2025, la parte meridionale del gasdotto dovrebbe trasportare ogni anno 18,9 miliardi di metri cubi di gas naturale alla regione cinese del delta del Fiume Azzurro (Yangtze). La compagnia PipeChina sarà responsabile dell'investimento, della costruzione e della gestione del gasdotto Yongqing a Shanghai. Da dicembre, la Cina nord-orientale ha iniziato a consumare gas russo attraverso la parte nord del gasdotto Cina-Russia orientale. La parte centrale del sistema collegherà Changling, nella provincia cinese di Jilin, e Yongqing, e il completamento è previsto entro la fine del 2020. Secondo quanto riferisce la stampa internazionale, il produttore di gas russo Gazprom è in trattativa per aumentare i flussi annuali di gas verso la Cina da sei miliardi di metri cubi di gas a 44 tramite il gasdotto Power of Siberia. A maggio, Gazprom ha iniziato uno studio di fattibilità per il suo progetto di gasdotto Potere della Siberia 2 che dovrebbe pompare fino a 50 miliardi di metri cubi di gas in Cina all'anno attraverso la Mongolia. (Cip)