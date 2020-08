Business news: Asia, presidente cinese Xi scommette su Aiib come piattaforma multilaterale per lo sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture (Aiib) deve diventare una piattaforma che promuova lo sviluppo di tutti i suoi membri e faciliti la costruzione di una comunità dal futuro condiviso per l'umanità. Lo ha dichiarato il presidente della Cina, Xi Jinping, nel suo discorso di apertura della quinta riunione annuale della banca, in collegamento video. Xi ha invocato maggiori sforzi per rendere l'Aiib un nuovo tipo di banca multilaterale in grado di promuovere lo sviluppo in tutto il mondo, una piattaforma in grado di avanzare al passo con i tempi, un nuovo tipo di istituzione ad alte prestazioni per la cooperazione internazionale e multilaterale. "L'iniziativa è progettata per sviluppare infrastrutture e connettività in Asia e approfondire la cooperazione regionale per lo sviluppo condiviso. L'Aiib si è affermata nel mondo come un nuovo tipo di banca di sviluppo multilaterale professionale, efficiente e 'pulita'", ha detto Xi. In merito alla pandemia di Covid-19, il leader cinese ha affermato che "il sostegno reciproco, la cooperazione e la solidarietà sono l'unico modo per l'umanità di superare le crisi". (Cip)