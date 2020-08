Business news: Giappone, Mitsui E&S e Tsuneishi costituiscono joint venture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costruttore di navi giapponese Mitsui E&S Holdings ha avviato discussioni con l’azienda Tsuneishi Holdings per la costituzione di una joint venture nel campo della cantieristica navale, in un nuovo tentativo di consolidamento del settore per far fronte alla competizione delle aziende rivali in Cina e Corea del Sud. Le due aziende hanno annunciato il 31 luglio di aver trovato un’intesa per l’avvio delle discussioni. Il piano di Mitsui prevede l’acquisto di una quota di minoranza dell’azienda da parte di Tsuneishi. L’accordo definitivo potrebbe giungere entro la fine dell’anno. Mitsui E&S e Tsuneishi darebbero vita al terzo costruttore di navi del Giappone per volume dei vascelli commerciali assemblati, superando Kawasaki Heavy Industries. I due maggiori operatori giapponesi del settore, Imabari Shipbuilding e Japan Marine United, hanno intrapreso a loro volta colloqui per una co-partecipazione. (Git)