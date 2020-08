Puglia: Ronzulli (FI), maggioranza Emiliano ammutinata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato Licia Ronzulli in una nota afferma: "Il Pd ed Emiliano devono farsi più di una domanda dal momento che non sono riusciti a ottenere la convocazione di una nuova seduta del Consiglio regionale per introdurre la doppia preferenza di genere nella legge elettorale pugliese. Dopo il teatrino inscenato dalla maggioraranza che, abbandonando i lavori dell'ultimo Consiglio ha impedito l'approvazione della modifica alla disciplina elettorale, si è reso necessario un decreto del governo per sanare questo vulnus. Se non lo segue la sua maggioranza, che praticamente ha messo in atto un ammutinamento, come fa Emiliano a ritenere che possano ancora seguirlo la Puglia e i pugliesi?".(com)