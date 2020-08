Emirati: parlamento arabo, avvio centrale Barakah è miglior risposta a minacce Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'annuncio degli Emirati Arabi Uniti dell'avvio della centrale nucleare di Barakah per scopi pacifici lancia un messaggio alle minacce turche. Lo ha dichiarato oggi il presidente del parlamento arabo, Mashaal bin Fahim Al-Salami, citato dall'emittente "Al Arabiya". Si tratta di un nuovo risultato qualitativo aggiunto al suo record di successi e incarna il sogno arabo e l'auspicio che questa nazione sia leader di eccellenza in tutti i campi che servono l'umanità, ha dichiarato. "Elogiamo questo risultato qualitativo per i paesi arabi, che entrano nel percorso dei benefici degli usi pacifici dell'energia nucleare", ha detto. (segue) (Res)