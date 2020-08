Coronavirus: Giana (Agens), Speranza chiarisca disposizioni su distanziamento su Tpl (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi, di fronte alle diverse ordinanze emanate negli ultimi giorni, i gestori del trasporto non sanno a quale doversi attenere", afferma il presidente dell'agenzia confederale, Arrigo Giana. "Chiedo quindi formalmente al ministero della Salute di voler chiarire quali siano le disposizioni sul distanziamento da rispettare per il trasporto pubblico", ha concluso il Presidente di Agens. "Infine, in vista di settembre, con la riapertura delle scuole, gli operatori di trasporti e servizi di mobilità hanno bisogno di disposizioni chiare e certe per poter organizzare l'attività e informare correttamente la propria clientela. A tal proposito, le associazioni di categoria dei gestori di trasporti sono in attesa di ricevere le necessarie indicazioni su orari e modalità di entrata degli studenti nelle scuole da parte del ministero dell'Istruzione e del ministero della Salute", conclude la nota. (com)