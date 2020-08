Business news: Cina, importazioni gas naturale liquefatto dalla Russia in aumento del 20,7 per cento a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha esportato 396 mila tonnellate di gas naturale liquefatto (Gnl) in Cina a giugno. Lo ha riferito l'Amministrazione generale delle dogane cinesi. Le esportazioni di Gnl dalla Russia verso la Cina sono aumentate del 20,7 per cento rispetto ai dati di maggio. Nel giugno 2019, la Russia ha esportato 67 mila tonnellate di Gnl in Cina. Complessivamente, la Cina ha importato 5,79 milioni di tonnellate di Gnl a giugno, con un aumento del 29 per cento rispetto allo scorso anno. (Cip)