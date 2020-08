Romania: accordo tra liberali, Usr e Plus per candidati comuni per amministrative a Bucarest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader del Partito liberale nazionale romeno, dell’Unione salvate la Romania e di Plus hanno annunciato oggi a Bucarest che le tre formazioni politiche sosterranno un candidato comune per le elezioni amministrative di Bucarest. Il primo ministro romeno e leader del Pnl, Ludovic Orban, ha affermato che "il moderno diritto pro-europeo ha aderito a un progetto congiunto per Bucarest”. "Oggi abbiamo buone notizie per il popolo di Bucarest. La moderna destra filo-europea si è unita in un progetto comune per Bucarest. Dopo settimane di discussioni, analisi di valutazione, i partner dell'Usr e di Plus, insieme a noi, deciso che insieme possiamo offrire un futuro migliore a Bucarest e una migliore qualità della vita per ogni residente a Bucarest”, ha dichiarato Orban. “Il progetto che ci ha uniti è un progetto che deve porre fine alla mancanza di professionalità, alla mancanza di interesse e alla dedizione all'interesse Bucarest, il modo disastroso in cui era governata Bucarest, la beffa del popolo di Bucarest deve finire”, ha aggiunto. (Rob)