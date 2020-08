Frosinone: comune, contro ondata di calore aperto locale climatizzato per anziani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione Ottaviani del comune di Frosinone ha prorogato l'apertura di un locale climatizzato all'interno della sede della Polizia locale, in piazzale Europa, destinato agli anziani e per i soggetti affetti da patologie cardiorespiratorie, che ne potranno usufruire anche nella giornata di domenica 2 agosto. Si legge in una nota del comune. Il ministero della Salute ha infatti emanato, nei giorni scorsi, un bollettino inerente alle previsioni dei livelli di rischio per "ondata di calore", secondo il quale a Frosinone è previsto, anche domani, un livello di rischio 3 (rosso), che indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute. Allo scopo di prevenire situazioni di criticità, soprattutto in riferimento alla parte di popolazione più vulnerabile, l'amministrazione Ottaviani, oltre ad invitare i cittadini ad evitare le uscite nelle ore più calde, mediante la Protezione civile comunale e il settore della Polizia locale ha previsto la possibilità di usufruire dello spazio all'interno della sede comunale nel quartiere Selva Piana, domani, 2 agosto. Dalle 15 alle 18 saranno presenti i volontari del gruppo comunale della Protezione civile. (segue) (Com)