Droga: arrestato 22enne a Varese con 54 dosi di cocaina

- Nella tarda serata di ieri, gli agenti della Squadra Mobile di Varese, hanno arrestato un cittadino albanese di 22 anni, irregolare sul territorio nazionale ma dimorante in una via centrale di Varese, per detenzione ai fini di spaccio di 54 dosi di cocaina. L’operazione ha avuto origine da alcune segnalazioni di strani movimenti intorno all’ufficio postale di via Del Cairo. Mirati servizi di osservazione nella zona hanno permesso di fermare un giovane, particolarmente accorto nel muoversi a piedi per le vie del centro cittadino. Il pedinamento del ragazzo si è concluso in via Dandolo, dove è stato fermato, e nonostante ostentasse inizialmente tranquillità, dopo un breve confronto con gli operatori, ha ammesso di essere in possesso di droga, consegnando dieci dosi di cocaina, fino a quel momento conservate nelle tasche dei pantaloni. Successivamente ha accompagnato gli agenti presso la sua abitazione dove sono state rinvenute ulteriori 44 dosi di cocaina già pronte per la vendita, oltre 2.200 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio e il classico materiale per la pesatura e il confezionamento. Il giovane è stato quindi tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il tribunale di Varese questa mattina, nel convalidare l’arresto, ha sottoposto il 22enne alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in attesa del processo che si terrà il prossimo settembre. Sono in corso ulteriori accertamenti e indagini. (com)