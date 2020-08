Fase 3: Marin (FI), servono aiuti concreti subito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cgia di Mestre “ci ricorda che il 40 per cento delle micro imprese è a rischio chiusura. Si parla di 1,7 milioni di attività costituite da imprese dei servizi, negozianti, botteghe artigiane, partite Iva che impiegano fino a 10 addetti. I settori più colpiti sono i bar, i ristoranti, le attività ricettive, il piccolo commercio, la cultura e l'intrattenimento. Queste imprese hanno bisogno e vogliono assistenza per riprendere a correre”. Lo afferma, in una nota Marco Marin, deputato di Forza Italia. (segue) (com)