Roma: Gasparri, strade con buche e voragini confermano fallimento grillino

- "Sulle strade della città continua l'emergenza a causa della mancata manutenzione ordinaria. E' un fenomeno che vivono quotidianamente i romani e che la sindaca tenta di nascondere con interventi tampone che durano l'arco di poche settimane". Lo dichiara in una nota Maurizio Gasparri, commissario di Forza Italia per Roma Capitale. "E' accaduto anche nella zona nord della città, quella attraversata da Corso Francia. Oggi la Raggi annuncia interventi straordinari di ristrutturazione del manto stradale. Peccato che proprio durante il lockdown, parliamo di due mesi fa, l'area è stata interessata dall'apertura di una voragine che ha lasciato l'intero quartiere senz'acqua per un giorno. Situazione analoga sulla Flaminia Vecchia: un'altra voragine ha bloccato il traffico per un periodo lungo, causando disagi ai residenti, ai commercianti e al traffico locale. Tutti questi fatti confermano l'assoluta insufficienza e precarietà del piano di manutenzione praticato dal Campidoglio. Si riparano le buche e le falle e dopo pochi giorni l'emergenza si ripresenta, anche peggio di prima. Le strade di Roma sono la metafora della gestione Raggi: piene di voragini, buche e vegetazione spontanea che diventa ricettacolo di insetti nocivi per le persone e gli animali domestici. Occorre dunque un'azione radicale di bonifica, nel quadro di un piano complessivo di recupero e rilancio. La Raggi non è stata capace di attuarlo. I suoi annunci attestano il fallimento della gestione grillina", conclude Gasparri. (Com)