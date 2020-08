© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venti milioni di euro per le fiere e i congressi cancellati, annullati o rinviati a causa dell'emergenza sanitaria: è questo il valore del decreto che il ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, ha firmato il 31 luglio utilizzando le risorse del "Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali" istituito dal decreto Rilancio. (segue) (com)