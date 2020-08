Frosinone: comune, contro ondata di calore aperto locale climatizzato per anziani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le persone che vi vorranno accedere (dal percorso dedicato all'ingresso negli uffici della Protezione civile) saranno sottoposte al controllo della temperatura corporea e saranno tenute a registrarsi, riempendo un modulo con i propri dati personali, che sarà conservato dagli uffici secondo le attuali disposizioni di legge. All'interno del locale, saranno, ovviamente, osservate tutte le prescrizioni sanitarie vigenti. Le autorità consigliano di evitare l'esposizione diretta al sole e l'attività fisica intensa all'aria aperta nelle ore più calde della giornata (tra le 11 e le 18); evitare le zone particolarmente trafficate, ma anche i parchi e le aree verdi, dove si registrano alti valori di ozono, in particolare per bambini molti piccoli, gli anziani, le persone con asma e altre malattie respiratorie, le persone non autosufficienti o convalescenti. Tra le diverse raccomandazioni da mettere in atto, è utile anche indossare indumenti chiari, leggeri, in fibre naturali (es. cotone, lino), riparandosi la testa con un cappello leggero di colore chiaro, usando occhiali da sole e crema protettiva; bere liquidi e seguire una alimentazione leggera. Non lasciare persone non autosufficienti, bambini e anziani, anche se per poco tempo, nella macchina parcheggiata al sole; offri assistenza a persone a maggiore rischio e segnala ai servizi socio-sanitari eventuali situazioni che necessitano di un intervento; in presenza di sintomi dei disturbi legati al caldo contatta un medico. (Com)