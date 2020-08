Israele: domani manifestazioni contro Netanyahu negli Usa, a Londra e Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le manifestazioni contro il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu domani, 2 agosto, si svolgeranno anche a New York, Londra e Berlino. Lo riferisce il quotidiano "Jerusalem Post". Venerdì si è svolta una manifestazione a San Francisco, dove i manifestanti avevano bandiere nere e israeliane e avvertivano del pericolo per la democrazia israeliana. "Le basi della democrazia israeliana sono state messe alla prova da un primo ministro accusato di corruzione. Noi israeliani e espatriati israeliani non resteremo inattivi", ha scritto il leader della protesta Offir Gutelzon. I manifestanti si rammaricano di non poter protestare in Israele sia per la distanza, sia per le limitazioni imposte dal coronavirus. “Se potessimo andare, lo faremmo. Vogliamo mostrare solidarietà con i manifestanti per la democrazia. La grande minaccia alla nostra democrazia viene da Bibi. Vogliamo aumentare la consapevolezza della minaccia allo Stato ebraico e democratico causata da Bibi”, ha dichiarato Gutelzon. Da ormai un mese un certo numero di manifestanti in Israele protesta contro Netanyahu, sia per le accuse di corruzione, sia per la gestione della pandemia sanitaria. (Res)