Anzio: comune, attacco di pirateria informatica ad app che prenota posti in spiaggia libera

- Ad Anzio un attacco di "pirateria informatica" ha causato il blocco della web-app per la prenotazione dei posti presso la spiaggia libera a ridosso della Villa di Nerone. La ditta incaricata sta lavorando per riportare la situazione alla normalità nel più breve tempo possibile. Lo rende noto il comune di Anzio. "Nel frattempo - comunica il sindaco di Anzio, Candido De Angelis - abbiamo dato mandato alla società di vigilanza di proseguire ad erogare il servizio spiaggia gratuito, direttamente in loco, fino ad esaurimento di tutti i posti disponibili. Mi hanno informato che è stata fatta una puntuale denuncia alla polizia postale, che sarebbe già risalita all'indirizzo Ip del responsabile dello sconcertante attacco informatico. Proprio in queste ore - conclude il sindaco - la web-app sta tornando a funzionare". Infatti, nei tratti di spiaggia libera tra l'Arco Muto e lo stabilimento Rivazzurra (Arco Muto nord - ingresso fronte Centro Trasmissioni Esercito Santa Barbara) e tra l'Arco Muto e lo Stabilimento Fanciulla d'Anzio (Arco Muto sud - ingresso Riviera Mallozzi Monumento di Nerone), sono comunque sempre disponibili circa 330 segnaposto tubolari numerati, dove poter allocare gratuitamente il proprio ombrellone (fino a quattro persone ogni postazione, max sei in caso di nuclei conviventi. Posti riservati per le persone con disabilità). (Com)