Migranti: Rampelli (Fd’I), Lamorgese li scarica nel Lazio ma Zingaretti tace

- Il vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d’Italia Fabio Rampelli in una nota afferma: "oltre agli sbarchi incontrollati sulle coste italiane, con i Cara e gli hotspot in sofferenza, partono anche i trasferimenti dei clandestini da una regione all'altra. Il ministro dell'Interno Lamorgese scarica 334 migranti dalla Sicilia alla Regione Lazio, di cui 15 positivi al Covid mentre 9 risulterebbero addirittura irreperibili. Il governatore Zingaretti non batte ciglio e accoglie, in un territorio dove la situazione potrebbe non reggere per stessa ammissione dell'assessore alla Sanità: così il meccanismo non può funzionare, si rischia di sovraccaricare il sistema sanitario già sotto pressione da mesi”. (segue) (com)