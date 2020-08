Coronavirus: cinque decessi nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 24 ore, sono cinque i decessi registrati in Italia legati al coronavirus. E’ quanto merge dal bollettino diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile sull'emergenza Covid-19. Il totale dall’inizio dell’epidemia arriva così a 35.146. Quanto ai nuovi contagi, che da ieri sono stati 295, per un totale di 247.832 casi, il 53 per cento si trova in tre regioni (Emilia Romagna, Lombardia e Veneto). E l'Emilia Romagna supera la Lombardia (56 a 55). Solo in Valle d'Aosta e in Basilicata non si sono registrati nuovi casi. Gli attualmente positivi sono 35 più di ieri (12.457 il totale), mentre i dimessi e guariti (+255) sono a quota 200.229. Due decessi sono stati registrati in Emilia Romagna, uno in Lombardia, uno in Veneto e uno in Toscana.(Rin)