Scuola: comune Gaeta, lunedì bando per nido d'infanzia anno 2020-2021 (2)

- "Non bisogna dimenticare che è prossima anche la pubblicazione della legge regionale per il Sistema integrato per l'educazione 0-6 anni, che potrà determinare ulteriori differenti assetti organizzativi del servizio. Il ministero ha riportato il limite di rapporto educatore-bambino da uno a cinque a quello indicato nelle prescrizioni regionali già in essere, le quali prevedono, nel nostro caso, il rapporto di uno a sette. Se da una parte ciò consente di tener fede alla effettiva capienza della struttura, risultante anche dall’accreditamento regionale fino ad un massimo di 90 posti, dall’altra non indica con quali risorse ciò sia attuabile, dal momento che le misure di sicurezza da rischio di contagio da Covid-19 restano quanto mai stringenti e richiedono interventi di adeguamento degli spazi fruibili, ancora in capo all’ente locale", continua la lettera. "Per il Nido non risulta, al momento, alcun finanziamento dedicato. Pertanto, vista l’urgenza, il nostro Dipartimento si è impegnato nella ricerca di ogni possibile opportunità di investimento allo scopo. Il Bando di iscrizione al Nido d’infanzia di Gaeta sarà pubblicato lunedì 3 agosto 2020, mentre le linee guida comunali saranno disponibili già dalla prossima settimana. La data di avvio del servizio è stabilita dall’Amministrazione al 9 settembre, per i bambini che riconfermeranno l’iscrizione, e al 14 settembre - con ingressi graduali - per i nuovi iscritti. Cogliamo l’occasione per dirvi che il Comune è risultato destinatario, anche quest’anno, del contributo regionale per l’abbattimento delle rette di frequenza al Nido, di cui beneficeranno le famiglie", concludono il sindaco Mirano, l’assessora Maltempo e la dirigente De Filippis. (Com)