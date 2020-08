Norvegia: coronavirus, 33 i positivi tra l’equipaggio di una nave da crociera della Hurtigruten

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 33 i membri dell'equipaggio di una nave da crociera della compagnia norvegese Hurtigruten risultati positivi al coronavirus, Lo ha dichiarato la stessa società in una nota. Dei 158 membri a bordo della Ms Roald Amundsen, "33 sono risultati positivi per Covid-19, mentre 120 sono risultati negativi", ha reso noto la compagnia. Cinque persone devono essere testate di nuovo. Ieri quattro membri dell’equipaggio della nave erano già risultati positivi al virus e sono stati ricoverati in ospedale. Sono "cittadini stranieri", secondo quanto riportato dai media locali. La nave è approdata ieri mattina al porto di Tromso a nord del paese dove si trova tutt’ora con a bordo altri membri dell’equipaggio in isolamento. I 180 passeggeri a bordo sono stati fatti scendere e al momento nessuno avrebbe riportato sintomi da Covid-19, secondo quanto riferito dalla compagnia.(Sts)