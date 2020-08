Milano: De Corato, mentre Sala parla di futuro green, la malavita straniera dilaga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale Riccardo De Corato in una nota commenta gli arresti di cittadini stranieri avvenuti nella scorsa notte tra Milano e hinterland. "Continua l'escalation di violenza e criminalità per le strade di Milano e di tutta la provincia, specialmente negli orari notturni, con stranieri irregolari che delinquono in maniera sempre più grave", osserva De Corato, menzionando l'episodio del 21enne marocchino arrestatoa Cesano Boscone dopo essere fuggito all'alt dei carabinieri. "A Milano città, invece, sempre nella notte ci sono stati diversi altri arresti e fermi per spaccio e criminalità varie e, guarda caso, a Niguarda, in via Ciro Menotti, via Tadino, piazzale Susa, via Ponzio, si tratta di un marocchino, un tunisino, un algerino e un egiziano, tutti irregolari. Il sindaco Sala anche come presidente della Città metropolitana, invece di pensare ad un futuro green della città, perché non pensa ad aumentare i controlli sul territorio?", si chiede l'assessore regionale. "Cosa aspetta a intervenire visto che, episodi come quelli della scorsa notte, si verificano quotidianamente? Ormai la criminalità straniera, in particolare quella nord africana, non solo è ben presente a Milano città ma si è allargata in tutto l'hinterland", conclude De Corato. (com)