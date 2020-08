Viabilità: su A9 chiusure notturne tratto Como centro-Chiasso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di manutenzione della galleria "San Fermo", previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle quattro notti consecutive di lunedì 3, martedì 4, mercoledì 5 e giovedì 6 agosto, con orario 21-5, sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso Chiasso/Svizzera, con conseguente chiusura dello svincolo di Como Centro, in entrata verso Chiasso/Svizzera. Lo stesso svincolo sarà, inoltre, chiuso in entrata verso Lainate. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, si potrà proseguire sulla SP17 fino a via Bellinzona e raggiungere la dogana cittadina di Ponte Chiasso. In alternativa all'entrata dello svincolo di Como Centro, verso Lainate, si potrà utilizzare l'entrata della stazione di Fino Mornasco. (com)