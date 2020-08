Ingv: riaprono info point nelle isole di Vulcano e Stromboli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riaprono gli info point nelle isole di Vulcano e Stromboli. Già noti come Centri informativi, le strutture forniscono supporto logistico per le attività di monitoraggio e di ricerca vulcanologica e, al tempo stesso, offrono ai cittadini e ai turisti una corretta informazione scientifica sul rischio vulcanico dell'arcipelago eoliano. In continuo collegamento con il Centro monitoraggio Eolie (Cme) recentemente istituito, i due Info Point vedranno i ricercatori dell'Ingv proporre un'offerta informativa che abbinerà le attività in presenza ad attività online integrate ed inclusive. Infatti, utilizzando le tecnologie disponibili e potenziando il "sistema rete", supportato dal Centro di Monitoraggio Eolie (Cme), verranno presentati ai visitatori eventi naturali e fenomeni associati, così da illustrare il ruolo della ricerca nelle dinamiche della prevenzione dai rischi naturali. (segue) (com)