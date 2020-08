Libia: Lna, risponderemo a qualsiasi azione militare della Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore del dipartimento di orientamento morale dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) di Khalifa Haftar, Khaled al Mahjoub, ha messo in guardia la Turchia da qualsiasi escalation e ha affermato in un'intervista all'emittente "Al-Arabiya" che l'esercito prenderà di mira qualsiasi mossa militare turca. L'ufficiale ha ribadito l'impegno dell'esercito verso la Dichiarazione del Cairo e le richieste internazionali di cessate il fuoco. L'invito dell'esercito rivolto alle navi e agli aerei che entrano in zone sotto controllo libico a coordinarsi con l'Lna nasce dall'esigenza di "garantire la sicurezza per timore di errori". "Stiamo monitorando i fronti per vedere qualsiasi mossa militare turca e risponderemo a qualsiasi azione militare turca in Libia", ha aggiunto, sottolineando che l'esercito non vuole un'escalation, ma risponderà a qualsiasi attacco. (Res)