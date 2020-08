Trasporto aereo: Latam pronta a licenziare 2.700 lavoratori in Brasile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea cilena Latam è pronta a licenziare almeno 2.700 lavoratori in Brasile, compresi i piloti, a partire da un processo di licenziamenti volontari che dovrebbe iniziare la prossima settimana. Lo riferiscono i quotidiani “O Globo” e “O Estado de S. Paulo”. La decisione arriva dopo il mancato raggiungimento di un accordo con i sindacati sulla riduzione temporanea delle ore di lavoro e degli stipendi. Prima della crisi legata al nuovo coronavirus la compagnia aveva 43 mila lavoratori in tutto il mondo, soprattutto in Cile e Brasile. Dallo stop delle sue operazioni dovuto all’emergenza sanitaria Latam ha licenziato 4 mila dipendenti. (Abu)