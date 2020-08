Milano: De Pasquale (FI), prima di ricandidarsi Sala verifichi quali promesse elettorali ha mantenuto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lunare è la distanza tra i vuoti slogan green di Beppe Sala e i problemi quotidiani dei milanesi". Il capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale di Milano, Fabrizio De Pasquale, commenta così l'intervista rilasciata oggi dal sindaco al Corriere della Sera. "Prima di ricandidarsi - suggerisce l'azzurro - Beppe dovrebbe verificare quali delle sue promesse elettorali è stata mantenuta: non le case popolari ripristinate, la M4 e i Navigli sono ancora chiusi e il Seveso esonda ancora, il piano periferie solo nei manifesti". "Sulla sicurezza e sulla manutenzione della città Sala ha fatto peggio di Pisapia, e non gli basteranno gli attacchi a Salvini e Regione per riaccendere entusiasmo a sinistra", conclude De Pasquale. (Rem)