Droga: arrestato pusher a scalo Farini di Milano, aveva 10 grammi di shaboo

- Ieri pomeriggio gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano hanno arrestato un cittadino iraniano di 40 anni per possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. I poliziotti, in abiti civili, durante un servizio mirato al contrasto dell'attività di spaccio di stupefacenti all'interno dello scalo ferroviario di Milano Farini, hanno fermato il 40enne, che da subito ha mostrato uno stato di agitazione. Sottoposto a un controllo accurato, l'uomo è stato trovato in possesso di sei bustine di circa dieci grammi di shaboo. (com)