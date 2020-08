Russia-Georgia: premier Mishustin firma decreto per riapertura confini con Abkhazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro russo Mikhail Mishustin ha firmato il decreto per la riapertura del confine con la regione georgiana occupata dell’Abkhazia. Lo ha reso noto il governo della Federazione Russa in una nota. "La Russia elimina le restrizioni sull'attraversamento del confine con l'Abkhazia, imposte sulla situazione del coronavirus. L'ordine è stato firmato dal capo del governo, Mikhail Mishustin", si legge nella nota. Ieri la task force russa per il coronavirus ha tenuto una riunione presieduta dal vice primo ministro Tatjana Golikova, da cui è emersa la decisione di riaprire il confine sulla base dei rilievi del ministero della Sanità e del Servizio federale per la protezione dei consumatori (Rospotrebnadzor) sulla situazione epidemiologica in Abkhazia. (Rum)