Coronavirus: 295 nuovi casi da ieri, 43 ricoverati in terapia intensiva

- Sono 295 i nuovi casi di contagio da Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione civile. Gli attualmente positivi sono 12.457. Di questi, 11.709 si trovano in isolamento domiciliare, 705 sono ricoverati con sintomi e 43 sono in terapia intensiva. Il totale di dimessi e guariti è a quota 200.229. Dall’inizio dell’epidemia i casi totali registrati sono stati 247.832. I deceduti, invece, sono 35.146.(Rin)