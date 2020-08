Roma: violento incendio in zona Eur, vigili del fuoco al lavoro con autobotti ed elicottero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grosso incendio in via del Cappellaccio, all'incrocio con il viadotto della Magliana in zona Eur. Da questo pomeriggio sono in corso le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco del comando provinciale di Roma in un vasto campo di sterpaglie colpito da un violento incendio che sta minacciando un vicino sfasciacarrozze. Sul posto sono presenti 3 squadre e 3 autobotti dei vigili del fuoco e l'elicottero Drago 57. (Rer)