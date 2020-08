Coronavirus: Mit, governo mai autorizzato riempimento treni al 100 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le linee guida allegate al dpcm del 14 luglio "non avevano reintrodotto il riempimento al 100 per cento, ma una deroga al distanziamento sociale di un metro a certe condizioni che, se poste in essere, avrebbero aumentato la capacità dei vagoni, pur non permettendone il riempimento totale". E' quanto chiarisce, in una nota, il ministero dei Trasporti. "Oggi, a distanza di 16 giorni, dopo un confronto con il ministro Speranza e valutata la curva dei contagi - continua la nota - si è concordata una decisione prudente sulle capienze dei treni ad Alta Velocità per non correre inutili rischi. Alla luce di ciò, i treni continueranno a viaggiare con le stesse regole finora applicate senza alcuna deroga. Inoltre, per tutto il sistema di trasporto pubblico, è stato chiesto al Ctsdi rivalutare complessivamente tutte le linee guida già allegate al d​pcm del 14 luglio e di fornire un parere sulle nuove linee per il trasporto scolastico". (com)