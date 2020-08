Viabilità: su A8 chiusure notturne stazione Busto Arsizio e tratto allacciamento D08-Cavaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A8 Milano-Varese, per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 21 di lunedì 3 alle 6 di martedì 4 agosto, sarà chiusa la stazione di Gallarate, in uscita per chi proviene da Milano e da Varese. In alternativa Autostrade consiglia di uscire allo svincolo di Busto Arsizio. Nelle due notti consecutive di martedì 4 e mercoledì 5 agosto, con orario 21-6, sarà chiusa la stazione di Gallarate, in entrata verso Milano. In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo di Busto Arsizio. Nelle tre notti consecutive di martedì 4, mercoledì 5 e giovedì 6 agosto, con orario 22-6, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la D08 Diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria, verso Varese. Autostrade precisa che sarà regolarmente aperto l'allacciamento tra la D08 Diramazione Gallarate-Gattico e la A8 Milano-Varese, per chi proviene dalla Diramazione ed è diretto verso Varese. In alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sulla Diramazione Gallarate-Gattico, si potrà uscire alla stazione di Besnate, percorrere la SP49 e la SP26, verso Varese, con rientro sulla A8, allo svincolo di Cavaria o di Solbiate Arno, per proseguire in direzione di Varese. (com)