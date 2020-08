Milano: Sardone (Lega), Sala non ha voglia di fare il sindaco, non sa rispondere a esigenze città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ennesima vuota intervista del sindaco Sala". Così Silvia Sardone, eurodeputata e consigliere comunale della Lega a Milano, definisce l'intervista rilasciata al Corriere della Sera oggi dal sindaco Giuseppe Sala, che - osserva Sardone - "ci ripropone lo stucchevole giochino del 'mi ricandido o no?'. Da tempo è chiaro che il sindaco non abbia più voglia di fare il sindaco, aveva altre ambizioni ma il Pd nazionale non lo considera proprio e al governo non c'è posto per lui". "Ora rilancia per Milano un futuro green, schiavo degli slogan da talebani ambientalisti alla Greta che portano al risultato, attraverso tasse, gabelle e inutili piste ciclabili, di penalizzare cittadini, commercianti e imprese. Milano ha altre necessità, dal rilancio economico alla sicurezza, dal disagio sociale alla lotta al degrado. Sala non è in grado di rispondere a queste esigenze, è sempre più evidente", conclude Sardone.(com)