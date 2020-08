Roma: diversi incendi sul territorio, vigili del fuoco a lavoro in zona Rebibbia e ad Artena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi incendi stanno colpendo il territorio della provincia di Roma. Dalle 13 circa, i vigili del fuoco sono al lavoro nella zona periferica di Roma in Via Giovanni Battista Manzella, in zona Rebibbia, e nel comune di Artena in via piano della Civita per vasti incendi di sterpaglie e colture che stanno impegnando diverse squadre del comando di Roma con l'ausilio di autobotti e supporto aereo con il Drago 57. Presenti sul posto anche il personale Dos (Direttore operazioni di spegnimento) e la Protezione civile. (Rer)