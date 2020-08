Napoli: Tofalo, vicinanza a carabiniere aggredito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo esprime "vicinanza e solidarietà al carabiniere che, fuori dal servizio, intervenendo per sedare una lite nel centro di Castellammare di Stabia (Napoli) è stato brutalmente e vigliaccamente aggredito". "Stringo in un forte abbraccio la sua famiglia e tutti gli uomini e le donne dell'Arma che ogni giorno dimostrano altissimo senso del dovere e mettono a rischio la propria incolumità per la sicurezza collettiva - aggiunge -. Ogni atto di violenza contro i nostri militari è come se venisse rivolto allo Stato e alle Istituzioni. Un ringraziamento particolare ai tanti testimoni presenti che lo hanno soccorso". (com)