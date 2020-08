Trasporto aereo: Grecia estende il divieto di voli per diversi paesi fuori Ue fino a ferragosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità per l'aviazione civile della Grecia ha esteso il divieto di volo da diversi paesi extra-Ue fino alla metà del mese di agosto come misura per prevenire il contagio da coronavirus. Resta l’obbligo per i cittadini provenienti da alcuni paesi di entrare nel paese esponendo un risultato negativo di test per il Covid-19. La sospensione dei voli da e per Turchia, Albania e Macedonia settentrionale sarà prolungata fino al 15 agosto. Coloro che viaggiano in aereo per la Grecia dalla Bulgaria, dalla Romania e dagli Emirati Arabi Uniti entreranno solo con un test per il coronavirus negativo condotto 72 ore prima del loro arrivo. Il divieto di ingresso per i cittadini non europei è esteso fino al 14 agosto. Il divieto è entrato in vigore alla mezzanotte di ieri venerdì 31 luglio e sarà valido fino alla mezzanotte del 14 agosto. I paesi esclusi dalla direttiva sul trasporto aereo sono, invece, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Corea del Sud, Tailandia, Tunisia, Uruguay.(Gra)