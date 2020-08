Regionali Campania: Tofalo incontra cittadini di Salerno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda l'emergenza sanitaria legata al Covid-19, Tofalo ha evidenziato ai giornalisti presenti "il grande lavoro degli assetti della Difesa su tutto il territorio nazionale e in Campania dove - ha detto il sottosegretario - siamo intervenuti per andare incontro alle richieste di tutti i comuni, soprattutto quelli più colpiti". Tofalo si è poi soffermato sull'importanza di "continuare a tenere sempre alta la guardia in materia di prevenzione e contagio. Non possiamo permetterci un altro collasso sociale ed economico". (com)