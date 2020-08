Viabilità: su A4 Milano-Brescia chiusure notturne svincolo viale Certosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A4 Milano-Brescia, per lavori sulla viabilità esterna, di competenza del Comune di Milano, nelle tre notti consecutive di lunedì 3, martedì 4 e mercoledì 5 agosto, con orario 22-5, sarà chiuso lo svincolo di Milano Viale Certosa, in uscita per chi proviene da Brescia e da Torino. In alternativa, Autostrade consiglia, in uscita per chi proviene da Brescia, di immettersi sulla A8 Milano-Varese, verso Varese, uscire allo svincolo Fiera Milano e invertire il senso di marcia o, in ulteriore alternativa, uscire allo svincolo di Cormano della A4 Milano-Brescia; in uscita per chi proviene da Torino, di uscire allo svincolo di Pero, immettersi sulla A8 Milano-Varese, verso Varese, uscire allo svincolo Fiera Milano e invertire il senso di marcia. (com)