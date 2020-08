Germania: polizia ferma manifestazione a Berlino contro misure anti Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia tedesca ha interrotto la grossa manifestazione di oggi a Berlino dove sono scese in piazza oltre 15 mila persone. I manifestanti hanno chiesto la fine di tutte le misure disposte dal governo per il contrasto alla pandemia di coronavirus, nonostante l’aumento dei contagi nel paese. Secondo quanto riferito dalla polizia in una dichiarazione, non sono stati rispettati i protocolli di sicurezza durante la manifestazione, come il distanziamento sociale e la protezione di naso e bocca. Le forze dell’ordine hanno così proceduto a bloccare il corteo annunciandolo mediante altoparlanti o a voce tra gli astanti. Sono scattate denunce nei confronti degli organizzatori. Non si sono registrati episodi di tensione o di violenza durante la manifestazione, nonostante fosse annunciata la presenza di gruppi di estrema destra tra le fila dei manifestanti. (Geb)