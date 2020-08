Viabilità: su A4 Milano-Brescia chiusure notturne stazioni di Seriate e Grumello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A4 Milano-Brescia, per lavori di ispezione dei portali segnaletici, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 23 di lunedì 3 alle 3 di martedì 4 agosto, sarà chiusa la stazione di Seriate, in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa, Autostrade consiglia di uscire alla stazione di di Bergamo o di Grumello. Quest'ultima sarà chiusa, in uscita e in entrata, da e verso Milano e Brescia, per consentire lavori di dismissione di una linea elettrica, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22 di martedì 4 alle 5 di mercoledì 5 agosto. In alternativa, Autostrade consiglia di utilizzare la stazione di Ponte Oglio o di Seriate. (com)