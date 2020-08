Egitto-Kuwait: Il Cairo condanna tentativi di incrinare le relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri egiziano ha condannato i messaggi diffusi sui social media che cercherebbero di incrinare le relazioni tra Egitto e Kuwait. Attraverso un comunicato stampa, la diplomazia egiziana ha citato "entità malevole" desiderose di colpire i forti legami tra i due paesi. Il riferimento è a un video diffuso su Youtube in cui degli egiziani vengono interrogati sulla volontà o il rifiuto di dare alle fiamme la bandiera del Kuwait. La diplomazia egiziano ha sottolineato che il legame tra Egitto e Kuwait si bassa sulla solidarietà. Da parte sua, l'ambasciata del Kuwait al Cairo ha rilasciato una dichiarazione chiedendo alle autorità egiziane di adottare le misure necessarie per scoraggiare le pratiche di abuso contro il Kuwait. La rappresentanza diplomatica ha condannato i videoclip che sono stati diffusi sui social media giovedì, tramite il quale le persone sono state incoraggiate a bruciare la bandiera del Kuwait. "Questo atto, che rappresenta un abuso grave e inaccettabile per lo Stato del Kuwait e il suo simbolo nazionale, si riflette negativamente sulle relazioni fraterne tra i due paesi", ha fatto sapere l'ambasciata.(Res)